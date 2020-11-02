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الإعدام شنقًا لمدان بقتل المواطن عبد الفتاح أحمد

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شمال القطاع - الرأي

قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام شنقاً على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان (س/ع) بالتهمة المسندة إليه في قضية مقتل المغدور عبد الفتاح أحمد، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن عن تهمة القتل قصداً، والسلب، وحمل آلة مؤذية وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع .

يذكر أن المدان قتل المجني عليه بتاريخ (10/10/2016) وذلك بأن قام بضربه في منطقة الرأس بواسطة عصا طورية وحجر فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأيضاً قام بسلب المجني عليه أمواله بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة  على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.

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