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الجوازات تُنجز 788 معاملة للمواطنين خلال أكتوبر

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:58

الجوازات تُنجز 788 معاملة للمواطنين خلال أكتوبر
الجوازات تُنجز 788 معاملة للمواطنين خلال أكتوبر

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية- الشق المدني 788 معاملة، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر المنصرم.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات  أنه تم أصدار  66 وثيقة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام 200 معاملة تمديد جواز لأول مرة، وكذلك 49 معاملة تمديد لثاني مرة.

كما أصدرت خمس معاملات صُنفت بمعاملات أُخرى، بالإضافة إلى إنجاز 24 معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و11 معاملة صورة طبق الأصل، في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو 432 معاملة.

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