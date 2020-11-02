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الارشاد الزراعي تتابع ميدانياً العناية بالمحاصيل وتحديد مساحات الخضار

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:04

الارشاد الزراعي تتابع ميدانياً العناية بالمحاصيل وتحديد مساحات الخضار
الارشاد الزراعي تتابع ميدانياً العناية بالمحاصيل وتحديد مساحات الخضار

غزة- الرأي

أكدت الإدارة العامة للارشاد والتنمية الريفية بوزارة الزراعة على مواصلتها لنشاطاتها وفعالياتها في الميدان.
ونفذت أمس الاحد،  جولة ميدانية إرشادية في كل من محافظتي خانيونس و رفح،شملت مزارعي الخضار،  بهدف إرشاد المزارعين للعناية بالمحاصيل وتنويع وتحديد المساحات الزراعية من الخضار.
وشارك في الجولة كل من م. ناصر ديب مدير عام الارشاد و م اشرف ابو سويرح مدير دائرة الخضار و م اسامة شيخ العيد رئيس قسم الخضار فى مديرية زراعة رفح.
 

الارشاد الزراعي تتابع ميدانياً العناية بالمحاصيل وتحديد مساحات الخضار 123446833_3497252473687481_1983774216986280955_o 123627897_3497252357020826_796992099927042238_n 123224204_3497252193687509_6680671437243969628_o
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