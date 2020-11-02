الارشاد الزراعي تتابع ميدانياً العناية بالمحاصيل وتحديد مساحات الخضار

غزة- الرأي

أكدت الإدارة العامة للارشاد والتنمية الريفية بوزارة الزراعة على مواصلتها لنشاطاتها وفعالياتها في الميدان.

ونفذت أمس الاحد، جولة ميدانية إرشادية في كل من محافظتي خانيونس و رفح،شملت مزارعي الخضار، بهدف إرشاد المزارعين للعناية بالمحاصيل وتنويع وتحديد المساحات الزراعية من الخضار.

وشارك في الجولة كل من م. ناصر ديب مدير عام الارشاد و م اشرف ابو سويرح مدير دائرة الخضار و م اسامة شيخ العيد رئيس قسم الخضار فى مديرية زراعة رفح.

