الارشاد الزراعي تتابع ميدانياً العناية بالمحاصيل وتحديد مساحات الخضار

أكدت الإدارة العامة للارشاد والتنمية الريفية بوزارة الزراعة على مواصلتها لنشاطاتها وفعالياتها في الميدان.
ونفذت أمس الاحد، جولة ميدانية إرشادية في كل من محافظتي خانيونس و رفح،شملت مزارعي الخضار، بهدف إرشاد المزارعين للعناية بالمحاصيل وتنويع وتحديد المساحات الزراعية من الخضار.
وشارك في الجولة كل من م. ناصر ديب مدير عام الارشاد و م اشرف ابو سويرح مدير دائرة الخضار و م اسامة شيخ العيد رئيس قسم الخضار فى مديرية زراعة رفح.
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