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الخدمات البيطرية تتفقد حديقة حيوان غزة وتقدم التطعيمات اللازمة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:10

الخدمات البيطرية تتفقد حديقة حيوان غزة وتقدم التطعيمات اللازمة
الخدمات البيطرية تتفقد حديقة حيوان غزة وتقدم التطعيمات اللازمة

غزة- الرأي

أجرت مديرية الخدمات البيطرية بمحافظة غزة ، زيارة تفقدية لحديقة حيوان غز، وتوجهت اللجنة والمكونة من د. نبيل جودة و د. تيسير واكد و د. معتصم قدورة والطاقم الفني إلى حديقة حيوان غزة.


وخلال الجولة جرى تخدير وقص أظلاف الوعل (الغزال) المتواجد بالحديقة وإعطاؤه التطعيم اللازم، وقص أظلاف عدد من الأغنام المتواجدة وتطعيمها، كما وتم إعطاء تطعيم داء الكلب ( السعار) مجانا لعدد 20 من القطط والكلاب المتواجدة هناك .


وتأتي هذه الزيارات في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها ووارة الزراعة لمتابعة المرافق البيطرية والحفاظ على صحة الحيوانات والصحة العامة.
 

الخدمات البيطرية تتفقد حديقة حيوان غزة وتقدم التطعيمات اللازمة 123323401_3497197560359639_2357275513873699801_n 123468024_3497197837026278_8034772602441056822_n
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