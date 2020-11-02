الخدمات البيطرية تتفقد حديقة حيوان غزة وتقدم التطعيمات اللازمة

غزة- الرأي

أجرت مديرية الخدمات البيطرية بمحافظة غزة ، زيارة تفقدية لحديقة حيوان غز، وتوجهت اللجنة والمكونة من د. نبيل جودة و د. تيسير واكد و د. معتصم قدورة والطاقم الفني إلى حديقة حيوان غزة.



وخلال الجولة جرى تخدير وقص أظلاف الوعل (الغزال) المتواجد بالحديقة وإعطاؤه التطعيم اللازم، وقص أظلاف عدد من الأغنام المتواجدة وتطعيمها، كما وتم إعطاء تطعيم داء الكلب ( السعار) مجانا لعدد 20 من القطط والكلاب المتواجدة هناك .



وتأتي هذه الزيارات في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها ووارة الزراعة لمتابعة المرافق البيطرية والحفاظ على صحة الحيوانات والصحة العامة.

