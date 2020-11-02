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المؤبد لمدان بقتل المواطن نور الدين أبو عودة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:18

المؤبد لمدان بقتل المواطن نور الدين أبو عودة
المؤبد لمدان بقتل المواطن نور الدين أبو عودة

غزة- الرأي

قضت محكمة بداية غزة اليوم الاثنين، حكمًا بالحبس المؤبد، على مواطن أدين بتهمة القتل عن غير القصد خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.


وأدانت هيئة المحكمة المدان ( ي/ ش) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه نور الدين ناهض أبو عودة ، حيث حكمت بمعاقبته بالحبس المؤبد ومصادرة أداة الجريمة بعد تعديل التهمة من القتل القصد لتصبح القتل عن غير القصد، وكذلك عن تهمة الجرح، وحمل أداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة، والمشاجرة في مكان عام، وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وجاء الحكم بعد عدة جلسات تم خلالها سماع بينات النيابة العامة وكذلك الدفاع.


وذكرت  أن المدان قتل المجني عليه بتاريخ (05/01/2018) وذلك بواسطة (موس كباس) وما أن ظفر به اعتدى عليه وضربه بواسطة الآلة الحادة في صدره مما أدى إلى وفاته على الفور كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية، وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون. 

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام انجاز القضايا المحجوزة للحكم والإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما التى لها عدة سنوات منظورة امام القضاء، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي ، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين ، وفي اطار المحافظة  على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الاهلي والاجتماعي.

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