تعليم خان يونس يتفقد امتحان المستوى لعام 2020-2021

غزة- الرأي

تفقد أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، اليوم الاثنين، سير امتحانات المستوى لمنهاج الصف التاسع الأساسي، لـ 25 متقدماً ومتقدمة.

جاء ذلك في مركز التدريب التربوي، ورافقه خلال الزيارة: أ. عبد الله العبادلة رئيس قسم الامتحانات، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، وأ. عائد زقوت.

وأوضح أ. الفرا أن الامتحان يعقد على مستوى المنطقة الجنوبية في مديرية تعليم خان يونس للتخفيف على المتقدمين وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ونوه إلى أن هذا العام أقرت الوزارة لجنتين لعقد الامتحان أحدهما في خان يونس والأخرى في غزة، وحث أ. الفرا المتقدمين على الاجتهاد والمثابرة، متمنياً لهم التوفيق.

جدير بالذكر أن اجتياز هذا الامتحان يؤهل المتقدمين إلى التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة.