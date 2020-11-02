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التنمية البشرية بوزارة الداخلية تفتتح دورة "الإدارة العسكرية"

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:37

التنمية البشرية بوزارة الداخلية يفتتح دورة "الإدارة العسكرية"
التنمية البشرية بوزارة الداخلية يفتتح دورة

غزة- الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب  بوزارة الداخلية صباح اليوم الاثنين، دورة تخصصية بعنوان " الإدارة العسكرية" وذلك في مقر مديرية التدريب غرب مدينة غزة.

وجاء ذلك بحضور، مدير عام المديرية العامة للتدريب العميـد محمد خلف، وعدد من مدراء الإدارات والوحدات بمديرية التدريب والأجهزة الأمنيـة المشاركة حيث بلغ عدد المشاركين 30 ضـابط من مدراء الإدارات والوحدات بأجهزة الوزارة.

وقال خلف، خلال كلمة له، إن افتتاح هذه الدورة التخصصية يأتي في إطـار تعزيز ورفع كفاءة الكوادر الأمنية المتخصصة والتي تعمل في مجالات تطبيق القانون وحفظ الأمن " مؤكداً أن أثر هذه الدورة ينعكس على أمن الوطن والمواطن ومقدراته.

وأوضح أن المشاركين في الدورة سيتعرفون على أهمية الإدارة العسكرية وأساليبها وأهدافها في تطوير منظومة العمل الأمني والإداري بمؤسسات وزارة الداخلية والأمن الوطني.

ووبيّن أن المعرفة العامة بالإدارة العسكرية تتناول العمليات الإدارية المتخصصة التي تجري داخل أسوار المؤسسات الأمنية والشرطية وكيفية إدارة المنتسبين لها، والموارد المتاحة بالشكل الذي يحقق الأهداف الأساسية للوزارة ويسهم في فرض الأمن والنظـام.

ويشرف على الدورة معهد التنمية البشرية في مديرية التدريب، وذلك ضمن سلسلة برامج تدريبية تخصصية تشمل جميع أركان وزارة الداخلية والأمن الوطني.

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