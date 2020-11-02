"المباحث العامة" تُنجز قضية سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 30 ألف دينار

غزة- الرأي

أنجزت المباحث العامة بالشرطة - قسم مباحث الرمال، الأحد، قضية سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 30 ألف دينار.

و قال المقدم غسان الرواغ مدير مباحث محافظة غزة إنه تم تلقي شكوى من المواطنة من المواطنة "هـ، ش" من سكان حي تل الهوى بغزة، تفيد بسرقة المصاغ الذهبي من منزلها.

وأضاف "الرواغ" أنه فور ورود الشكوى تم التحرك لمكان الواقعة برفقة قسم التحري، وعمل كشف معاينة، وبحث وتحرّ عن المشبوهين، وأصحاب العود الإجرامي.

وأوضح أنه، ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة في محيط مكان السرقة تم الاشتباه بالمدعو "ت، د" حيث تم استدعاؤه، وبالتحقيق معه أنكر علاقته بالواقعة.

وأشار "الرواغ" إلى أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش منزل المشتبه به، حيث تم ضبط المصاغ الذهبي المسروق مدفوناً داخل غرفة مهجورة داخل منزله، وعلى إثر ذلك أقر المتهم بقيامه بسرقة المصاغ.

ولفت إلى أنه تمت إحالة المتهم لمفتش تحقيق الشرطة، بناء على ذلك، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.