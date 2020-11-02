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الزراعة:بداية مبشرة لموسم هطول الأمطار في فلسطين

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:33

الزراعة:بداية مبشرة لموسم هطول الامطار في فلسطين
الزراعة:بداية مبشرة لموسم هطول الامطار في فلسطين

غزة- الرأي

أكدت وزارة الزراعة ان سقوط الامطار صباح اليوم الاثنين، هو بداية مبشرة ومطمئنة لموسم أفضل بإذن الله ،وتأمل أن يكون موسم الأمطار لهذا العام جيدًا.


ووفق للإدارة العامة للتربة والري بلغت النسبة المئوية للهطول صباح اليوم 1.5 % تقريبا من المعدل العام لكافة المحافظات ، ومتوسط الهطول لكافة المناطق بلغ6.1 ملم، كما أن كمية الهطول علي قطاع غزة كافة 1.36 مليون متر مكعب، وأعلى هطول سجل هذا الصباح في مدينة بيت حانون 19 ملم.


بدوره، أكد مدير الإدارة العامة للتربة والري م. معيد الأغا أن الوزارة على استعداد تام للتعامل مع موسم الأمطار القادم، ولتقديم المساعدة والإرشاد للمزارعين، مطالبًا المزارعين بإتباع كافة الإرشادات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار.


ويبدأ موسم الأمطار في القطاع عادة من شهر أكتوبر حتى شهر مارس، إلا أن الكثافة الفعلية للأمطار تكون خلال شهري ديسمبر ويناير .


وحث الأغا المزارعين على الاستعداد للموسم من خلال تجهيز الأرض بشكل جيد وإتباع كافة الإرشادات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار.
ودعا للاستفادة من مياه الأمطار" خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية" في الزراعة وعدم إهدارها.
كما نوهت الزراعة الى أنها هي جهة ومصدر المعلومات الرسمية بالنسبة لموسم "الغيث النافع "هطول الأمطار
 

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