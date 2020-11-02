دائرة المكاييل بالاقتصاد تنظم جولة على سوق الخان

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة المكاييل ولموازين بوزارة الاقتصاد الوطني جولة ميداني على سوق الخان ومحطات الوقود بمحافظة غزة.



وقال مدير دائرة المكاييل والموازين محمد أبو سليمان في تصريح أصدرته الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن مفتشو الدائرة تظموا جولة ميدانية صباحية لسوق الخان "الجملة" بمحافظة غزة لفحص ودمغ الموازين والقبانات في السوق والتأكد من سلامة الموازين، مضيفاً انه تم اجراء عدة زيارات ميدانية لمحطات تعبة الوقود في المحافظة.



وأوضح أن هذه الجولات تأتي لمتابعه الشروط الفنية، ومتابعة اجراءات الأمن والسلامة وإجراءات التراخيص، وضبط ومعايرة القبانات والموازين لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب في الاوزان.

