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تراجع في الإيرادات العامة منذ جائحة كورونا

قطاع الترخيص ينجز 42469 معاملة للمواطنين خلال الربع الثالث من هذا العام

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:05

قطاع الترخيص ينجز 42469 معاملة للمواطنين خلال الربع الثالث من هذا العام
قطاع الترخيص ينجز 42469 معاملة للمواطنين خلال الربع الثالث من هذا العام

غزة- الرأي

أصدرت وحدة التخطيط بوزارة النقل والمواصلات التقرير الربعي الثالث لأهم انجازات الوزارة حيث بلغ عدد المعاملات التي قدمها قطاع الترخيص للمواطنين 42469 معاملة خلال الربع الثالث من هذا العام تمثلت في إصدار رخص المركبات والقيادة والتجديد وغيرها .


من جهته أوضح، أ . معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص أنه بأن هناك تراجعاً في الإيرادات العامة لسلطة الترخيص مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث بلغت ( 8194237 ) مليون شيكل في الربع الثالث من هذا العام 2020م ، بينما بلغت في الربع الثالث من عام 2019 ( 15901008 ) مليون وهذا يبين تراجع ملحوظ في الإيرادات العامة بنسبة 53 , 51% . إضافة إلى إغلاق الترخيص بشكل كامل لقرابة حوالي شهر في الإغلاق الأخير .


وأشار قويدر بأنه و منذ جائحة كورونا في مارس الماضي والوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا واتخذت جملة من القرارات الهامة للحفاظ على حياة الموظفين والمواطنين حيث تم إلزامهم بارتداء الكمامة وتعقيم مباني الترخيص وإلزام المواطنين متلقي الخدمة بلبس الكمامة والتباعد الجسدي في صالات الترخيص .


وبين التقرير الربعي الثالث بأن قرارات مجلس الوزارة برئاسة وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ ساهمت بالتخفيف عن المواطنين والسائقين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حيث تم تخفيض رسوم مركبات الديزل إلى حوالي 600 شيكل إضافة إلى تقسيط رسوم التراخيص بشكل مريح للمركبات والسائقين وتقسيط الديون المتراكمة على رخص المركبات ورخص القيادة الخاصة بالمواطنين إضافة إلى تخفيض الديون المتراكمة على مركبات العمومي بنسبة 50% وإعفاء جميع الحافلات من الترخيص لمدة 6 شهور من هذا العام بسبب جائحة كورونا .


وبالمقابل أظهر التقرير الصادر عن وحدة التخطيط بأنه ظهرت العديد من التحديات والصعوبات التي واجهت العمل من أهمها استمرار إغلاق المعابر والحصار المتواصل على قطاع غزة و العمل بنظام الطوارئ في ظل تفشي فيروس كورونا و نقص التدريب للكادر الوظيفي بشكل وانعدام الابتعاث الخارجي للمشاركة في دورات تدريبية خارجية و نقص الإمكانات والموارد المادية والمالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية و صعوبة تنفيذ وتطوير مشاريع تطوير الميناء لعدم وجود الإمكانيات المادية ولاستمرار سياسة الحصار .
 

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