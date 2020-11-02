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الاقتصاد تطلق خدمة الكترونية لحجز موعد لمراجعي الإدارة العامة للشركات

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:07

الاقتصاد تطلق خدمة الكترونية لحجز موعد لمراجعي الإدارة العامة للشركات
الاقتصاد تطلق خدمة الكترونية لحجز موعد لمراجعي الإدارة العامة للشركات

غزة- الرأي

أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني خدمة الكترونية لحجز موعد لمراجعي الإدارة العامة للشركات.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته  اليوم الاثنين، إن الخدمة تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة الإدارة العامة للشركات بالوزارة توفير الوقت والجهد وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم في ظل جائحة كورونا وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المراجعين للوزارة.
وأكدت الوزارة، أن جميع المراجعين يمكنهم الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على موقع الوزارة التالي www.mne.ps واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، مشيرة الي أنه لن يتم التعاطي مع أي مراجع لم يسجل عبر هذه الخدمة
 

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