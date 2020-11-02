مستشفى العيون يجرى (365) عملية خلال أكتوبر الماضي

غزة- الرأي

قال مشرف العمليات بمستشفى العيون أ. جهاد بدران، إن الطواقم الطبية أجرت (365) عملية خلال أكتوبر الماضي منها (16) عملية كبرى.

وأوضح بدران أن الطاقم الطبي أجرى عمليات ذات مهارات عالية تصل الى (55) عملية، لافتا الى أنه تم اجراء (119) عملية حقن الآفاستين، إلى جانب اجراء عمليات المياه البيضاء.

وفي ظل الإجراءات التي تتخذها مستشفى العيون في ظل جائحة "كورونا" قال: "نتعامل مع المريض كأنه مصاب باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وواقي الوجه وتعقيم اليدين لتجنب الخطر الذي يقع على العين وذلك لاتصالها المباشر بالأنف، داعيا المرضى والمواطنين لاتباع أقصى درجات الوقاية واتباع الإرشادات والحضور المستشفى في حالات الضرورة وحسب الموعد المخصص له من خلال الحجز المسبق.

يذكر أن مستشفى العيون ومنذ انتشار فيروس كورونا وضعت خطة استباقية للتعامل مع الفيروس من خلال تخصيص خيم للفرز التنفسي للمرضى المشتبه بهم وتعزيزها بكوادر طبية لسحب العينات، حفاظا على سلامتهم وسلامة المرضى وتفعيل الحجز المسبق للحالات منعا لازدحام المترددين داخل أقسام المستشفى.

