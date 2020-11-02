وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تطلق خدمة الكترونية لحجز موعد لمراجعي الإدارة العامة للشركات وكالة الرأي الفلسطينية قطاع الترخيص ينجز 42469 معاملة للمواطنين خلال الربع الثالث من هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية دائرة المكاييل بالاقتصاد تنظم جولة على سوق الخان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يتفقد مدرسة البطريركية اللاتينية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في الوسطى يناقش مع المرشدين التربويين خطة العمل خلال جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة:بداية مبشرة لموسم هطول الأمطار في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة: وعد بلفور وصفقة القرن ستسقطان وبريطانيا ملزمة بالاعتذار وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" تطلق مسابقة أفضل فيلم حول "مجتمع واعي لمواجهة كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية مخطط تهويدي بالقدس يقضي بهدم 200 منشأة تجارية
أخبار » الأخبار الحكومية

مستشفى العيون يجرى (365) عملية خلال أكتوبر الماضي

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:17

مستشفى العيون يجرى (365) عملية خلال أكتوبر الماضي
مستشفى العيون يجرى (365) عملية خلال أكتوبر الماضي

غزة- الرأي

قال  مشرف العمليات بمستشفى العيون أ. جهاد بدران، إن الطواقم الطبية أجرت (365) عملية خلال أكتوبر الماضي منها (16) عملية كبرى.
وأوضح بدران أن الطاقم الطبي أجرى عمليات ذات مهارات عالية تصل الى (55) عملية، لافتا الى أنه تم اجراء (119) عملية حقن الآفاستين، إلى جانب اجراء عمليات المياه البيضاء.
وفي ظل الإجراءات التي تتخذها مستشفى العيون في ظل جائحة "كورونا" قال: "نتعامل مع المريض كأنه مصاب باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وواقي الوجه وتعقيم اليدين لتجنب الخطر الذي يقع على العين وذلك لاتصالها المباشر بالأنف، داعيا المرضى والمواطنين لاتباع أقصى درجات الوقاية واتباع الإرشادات والحضور المستشفى في حالات الضرورة وحسب الموعد المخصص له من خلال الحجز المسبق.
يذكر أن مستشفى العيون ومنذ انتشار فيروس كورونا وضعت خطة استباقية للتعامل مع الفيروس من خلال تخصيص خيم للفرز التنفسي للمرضى المشتبه بهم وتعزيزها بكوادر طبية لسحب العينات، حفاظا على سلامتهم وسلامة المرضى وتفعيل الحجز المسبق للحالات منعا لازدحام المترددين داخل أقسام المستشفى.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟