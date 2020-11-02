وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تطلق خدمة الكترونية لحجز موعد لمراجعي الإدارة العامة للشركات وكالة الرأي الفلسطينية قطاع الترخيص ينجز 42469 معاملة للمواطنين خلال الربع الثالث من هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية دائرة المكاييل بالاقتصاد تنظم جولة على سوق الخان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يتفقد مدرسة البطريركية اللاتينية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في الوسطى يناقش مع المرشدين التربويين خطة العمل خلال جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة:بداية مبشرة لموسم هطول الأمطار في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة: وعد بلفور وصفقة القرن ستسقطان وبريطانيا ملزمة بالاعتذار وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" تطلق مسابقة أفضل فيلم حول "مجتمع واعي لمواجهة كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية مخطط تهويدي بالقدس يقضي بهدم 200 منشأة تجارية
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة الاسرى: هدم منزل الأسير دويكات جريمة مزدوجة المعاناة للأسير وذويه

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:28

وزارة الاسرى: هدم منزل الأسير دويكات جريمة مزدوجة المعاناة للأسير وذويه
وزارة الاسرى: هدم منزل الأسير دويكات جريمة مزدوجة المعاناة للأسير وذويه

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بهدم منزل الأسير خليل دويكات من قرية روجيب شرق نابلس، بعد محاصرته بقوة عسكرية كبيرة، وسط مواجهات عنيفة واعتقال واصابة بعض الشبان.

وقالت، أن قوات الاحتلال هدمت المنزل بالكامل والبالغة مساحته 180 متر مربع والمؤلف من طابقين"، ونفذت عملية الهدم بعد ساعات فقط من رفض المحكمة الإسرائيلية التماسا قدمته عائلة دويكات تطلب رفض الهدم" .

وعدت الوزارة أن سياسة هدم منازل الأسرى الفلسطينيين جريمة مزدوجة المعاناة  تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى وذويهم ، مشيرة بأن الاحتلال لا يكتفي بتعذيب الأسرى داخل السجون بل ويتعمد على ملاحقة ذويه بالخارج كعقوبة جماعية بهدف إلحاق الأذى بأشخاص ذنبهم الوحيد أنهم أقرباء لمناضلين.

وأضافت، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل عوائل الأسرى، يأتي في سياق التّجاذبات الحزبية الإسرائيلية التي تتنافس بتشريع أقصى العقوبات بحقّ المناضلين الفلسطينيين، معتبرة الهدم سلوك إرهابي عنصري، ويعدّ انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي والإنساني في إجراء انتقامي للنّيل من عائلات الأسرى وأطفالهم.

يذكر أن الأسير خليل دويكات اتهمته قوات الاحتلال بتنفيذ عملية مقتل الحاخام الإسرائيلي قرب تل أبيب قبل نحو شهرين بعد اقتحام الاحتلال منزله.

thumb (13) وزارة الاسرى: هدم منزل الأسير دويكات جريمة مزدوجة المعاناة للأسير وذويه dc22493f-429b-455b-b339-ecda3bbc9712-1604296769
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟