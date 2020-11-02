وزارة الاسرى: هدم منزل الأسير دويكات جريمة مزدوجة المعاناة للأسير وذويه

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بهدم منزل الأسير خليل دويكات من قرية روجيب شرق نابلس، بعد محاصرته بقوة عسكرية كبيرة، وسط مواجهات عنيفة واعتقال واصابة بعض الشبان.

وقالت، أن قوات الاحتلال هدمت المنزل بالكامل والبالغة مساحته 180 متر مربع والمؤلف من طابقين"، ونفذت عملية الهدم بعد ساعات فقط من رفض المحكمة الإسرائيلية التماسا قدمته عائلة دويكات تطلب رفض الهدم" .

وعدت الوزارة أن سياسة هدم منازل الأسرى الفلسطينيين جريمة مزدوجة المعاناة تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى وذويهم ، مشيرة بأن الاحتلال لا يكتفي بتعذيب الأسرى داخل السجون بل ويتعمد على ملاحقة ذويه بالخارج كعقوبة جماعية بهدف إلحاق الأذى بأشخاص ذنبهم الوحيد أنهم أقرباء لمناضلين.

وأضافت، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل عوائل الأسرى، يأتي في سياق التّجاذبات الحزبية الإسرائيلية التي تتنافس بتشريع أقصى العقوبات بحقّ المناضلين الفلسطينيين، معتبرة الهدم سلوك إرهابي عنصري، ويعدّ انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي والإنساني في إجراء انتقامي للنّيل من عائلات الأسرى وأطفالهم.

يذكر أن الأسير خليل دويكات اتهمته قوات الاحتلال بتنفيذ عملية مقتل الحاخام الإسرائيلي قرب تل أبيب قبل نحو شهرين بعد اقتحام الاحتلال منزله.