وزارة السياحة تدين عبث الاحتلال بموقع قلعة باب الخليل الأثري

غزة- الرأي

أدانت وزارة السياحة والاثار بغزة، إقدام الاحتلال على تنفيذ مشروع يهدف لتغيير المعالم الإسلامية العتيقة في مدينة القدس المحتلة بقيمة 40 مليون دولار .



واوضحت الوزارة في بيان صحفي ان وزارة السياحة والآثار التابعة للاحتلال قررت البدء بمشروع لتغير معالم الموقع الأثري المعروف باسم " قلعة باب الخليل" عند مدخل البلدة القديمة في القدس والتي تم تجديد بناؤها في العهد العثماني وذلك ضمن خطة متكاملة لاستهداف المعالم الإسلامية العتيقة في القدس .



واشارت الوزارة الى ان المشروع سيعمل على مضاعفة المساحة الحالية في المكان إلى 20000 متر مربع (أكثر من 215000 قدم مربع) مع مدخل جديد ومركز زوار ومقهى وحمامات عامة بالإضافة إلى سبع صالات عرض جديدة ومساحات عرض إضافية ، وذلك بهدف الغاء المعالم الاسلامية وخلق واقع جديد يظهر المكان وكانه لم يبنى في العهد العثماني وليس له اصول تاريخية .



وبينت الوزارة ان موقع القلعة هو موقع اثرى هام حيث كانت بنيت أيام اليبوسيين الأوائل، إلا أنها هدمت وأعيد إنشاؤها أكثر من مرة عبر تاريخها العريق. وتعاقبت عليها حقب من العصر الكنعاني واليوناني والروماني والبيزنطي، إلا أن القلعة القائمة حالياً جلها قلعة إسلامية، وكان الأيوبيين قد جددوها بعد تحرير صلاح الدين الأيوبي للقدس عام (583 هـ/ 1187 م)؛ وإعادة البناء المملوكية لها، وظلت قائمة الى أن قام السلطان العثماني سليمان القانوني في سنة (938 هـ/ 1531 م) بترميم مبانيها، والتي لا تزال الى اليوم .



واتهمت الوزارة الاحتلال بمحاولة سرقة التاريخ، بعد ان سرق الارض والمقدسات، وتغير المعالم لإثبات وجودها منذ القدم على ارض فلسطين، رغم عدم ثبوت ذلك نهائياً ، وطالبت الجميع بضرورة فضح هذه الجرائم ضد التاريخ وتسليط الضوء على الجريمة التي ترتكب بحق الإرث التراثي والتاريخي .

