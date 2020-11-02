سلطة الأراضي تعزز تعاونها مع بلدية الزهراء بغزة

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية أ. ماهر ابو صبحة، وفداً من بلدية الزهراء برئاسة ا. مروان حمد رئيس البلدية.

وتناول اللقاء بين الطرفين سبل تعزيز التعاون بين بلدية الزهراء وسلطة الأراضي في كافة المجالات المشتركة.



وقد رحب رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة بالوفد مؤكداً على أهمية العمل المشترك والتواصل بين البلديات وسلطة الأراضي، لاسيما في مجال معالجة التعديات على الأراضي الحكومية كما شدد أ. ابو صبحة على ضرورة تكامل الجهود بين البلديات وسلطة الأراضي في سبيل الوصول لتقديم أفضل خدمة للمواطن.



من جهته أكد رئيس بلدية الزهراء ا. مروان حمد على ان هذه الزيارة تأتي لتوطيد العللاقة القائمة مع سلطة الاراضي والتأكيد على السياسات ومحددات العمل المشترك لتخطي اي صعوبات قد تواجه العمل الإداري والميداني بين سلطة الأراضي وبلدية الزهراء .

