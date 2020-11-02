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"الصحة" تجري جولة تفقدية لسير عمل لجان المقابلات للوظائف الصحية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:39

"الصحة" تجري جولة تفقدية لسير عمل لجان المقابلات للوظائف الصحية

غزة- الرأي

أشاد أ. محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بوزارة الصحة،  بالجهود المبذولة لجميع اللجان في إجراء المقابلات الشخصية لعدد من الوظائف  الصحية(أخصائي أشعة _فني تخدير _فني بصريات_أخصائي علاج طبيعي) ، مؤكداً أن هذه اللجان والمقابلات تتم وفق البروتوكولات والسياسات المعدة من قبل وزارة الصحة متبعين من خلالها التعليمات الخاصة بطرق السلامة والوقاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا . 


جاء ذلك، خلال جولة تفقدية أجراها أ. محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية والوفد المرافق له ظهر اليوم لمتابعة سير العمل في لجان المقابلات الشفوية بحضور أ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات في الديوان.

يذكر أن عدد المتقدمين لشغل وظائف الصحية في قطاع غزة هذا العام  1600 متقدم، وقد بلغ عدد المتقدمين للمقابلات يوميا 230 متقدم ،وبينت الوزارة في وقت سابق أن جميع المقابلات ستتم في مدرسة انس بن مالك.

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