اللجنة الفنية لخدمات أمراض الكلى تبحث متطلبات زراعة الكلى في قطاع غزة

غزة- الرأي

ناقشت اللجنة الفنية لخدمات أمراض الكلى صباح اليوم، واقع خدمات مرضى الكلى و زراعة الكلى في قطاع غزة، وإمكانية تطبيقها ومتطلبات زراعة الكلى ما قبل وبعد عملية الزراعة .

وبحث أعضاء اللجنة امكانية الغسيل البريتوني للأطفال وإمكانية تطبيقه (الديلزة البريتونية للأطفال) ،بالإضافة إلى مناقشة العمليات الجراحية المتعلقة بزراعة الكلى وخزعة الكلى .

وأفاد رئيس اللجنة د. مصطفى العيلة استشاري طب الأطفال وأمراض الكلى بأن اللجنة ستعقد بشكل دوري لمتابعة الأعمال المكلفة ورفع النتائج والمقترحات لكل إجتماع بصورة دورية ودائمة لعطوفة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش .

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول فى مستشفى الرنتيسي فى الثانى عشر من أكتوبر الماضى لتحديد جدول أعمالها على أن يستمر عقد الاجتماعات بشكل دوري باﻹضافة للتواصل المستمر عبر مجموعة الواتس أب الخاصة باللجنة ورفع النتائج والمقترحات بصورة دورية .

وحضر الاجتماع كلا"من د. مصطفى العيلة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة د. غازي اليازجي ود. رياض بربخ ود. فايز زيدان وأ. عميد مشتهى وأ. محمد شتات وأ. سهيل فليفل مدير مكتب مؤسسة أغاثة أطفال فلسطين في غزة.