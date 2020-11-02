شرطة رفح تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "26" ألف دولار

رفح- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة بشرطة محافظة رفح، خلافًا مالياً بين مواطِنَين إثر خلاف على عقد مقاولة بينهما.

وقال العقيد حجاج الجبالي مدير دائرة العلاقات العامة:" إن النيابة العامة أحالت لها قضية خلاف على تشطيب شقة سكنية بين طرفين بقيمة "26" ألف دولار".

وأوضح الجبالي أن المقاول يدعي بأن صاحب الشقة لم يلتزم بدفع الجزء المتبقي من المبلغ المتفق عليه، في حين أن صاحب الشقة يدعي أن المقاول لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه.

ولفت إلى أن العلاقات العامة جمعت الطرفين واستمعت لبيناتهما حول الواقعة، مؤكداً في الوقت ذاته الوصول إلى حل نهائي قبله الطرفين بأن يقوم صاحب الشقة بالالتزام بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد المقاولة