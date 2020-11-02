بلدية خان يونس: إصلاح انهيار في حفرة امتصاصية في شارع القسام غربًا

خان يونس- الرأي

أجرى العاملون في قسم الصيانة والتسليك بدائرة الأشغال العامة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أعمال إصلاح طارئ في حفرة امتصاصية تقع في شارع نهاية شارع القسام غربًا في محيط مسجد الهدى، وذلك بعد حدوث إنهيار بداخلها جراء اهتراء المنهل الخارجي.

حيث تم ردم الحفرة بالكامل وتركيب منهل صرف صحي حسب المواصفات الخاصة بمشاريع البلدية، ومن ثم إعادة توصيل خطوط الصرف الصحي الخاصة بالمواطنين على المنهل الجديد.



وتأتي تلك الأعمال في إطار المساعي التي تبذلها بلدية خان يونس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل جائحة كورونا وكذلك قدوم فصل الشتاء.. نتمنى السلامة التامة للجميع.