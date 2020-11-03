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سيميوني: أداء أتلتيكو مدريد الهجومي بفضل لويس سواريز

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:11

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أوضح الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الإثنين أن الأداء الهجومي الكبير الذي ظهر به الفريق منذ بداية الموسم "يعود إلى انضمام لويس سواريز" للفريق، وقال المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي في ثالث جولات دوري الأبطال "أعتقد أن الأداء الهجومي للفريق بفضل انضمام سواريز. حضور سواريز يخلق لنا حاجة لإمداده بالكرات، كما أن كوستا لده مميزات أخرى. لويس يحتاج للاعبين بالقرب منه، والفريق يبحث عن الأهم، وهو الطريق لمرمى المنافسين".

وأكد المدرب الأرجنتيني أن الفريق "يعمل بصورة جيدة"، ويقدم نتائج جيدة، حتى مع "التعادل أمام فياريال والخسارة أمام البايرن"، محذرا في الوقت ذاته من خطورة الفريق الروسي "المنافس الصعب الذي سيجبر فريقه على إخراج أفضل ما لديه".

وأوضح "سنواجه فريقا شرسا، وذا قدرة تنافسية كبيرة، ونتائجه خلال آخر 14 مباراة تتحدث عنه. باستثناء تعادله في 4 مباريات، الفريق لم ينتصر أو يخسر بفارق أكثر من هدف، والمواجهات أمامه دائما ما تكون صعبة ومغلقة".

وحول كلمات مدرب الفريق الروسي، الصربي ماركو نيكوليتش، الذي وصف الأتلتي بأنه "أحد أفضل فرق أوروبا"، أكد الـ"تشولو" أن أكثر ما يشيد به مدربوا الخصوم في أداء الفريق هي "الاستمرارية".

ويدخل الأتلتي مواجهة الثلاثاء أملا في مواصلة حصد النقاط الثلاث بعد الفوز في الجولة الثانية على سالزبورج النمساوي، وبعد خسارة المباراة الافتتاحية في المجموعة برباعية نظيفة على يد بايرن ميونخ الألماني.

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