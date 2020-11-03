كيف تشارك الملفات والمجلدات بـ OneDrive على جهاز كمبيوتر



بينما تكون جميع الملفات والمجلدات التي تخزنها على Microsoft OneDrive خاصة وآمنة بشكل افتراضي، يمكنك اختيار مشاركة هذه العناصر مع أشخاص آخرين، إما بامتيازات التحرير عليها أو بدونها، فيمكنك مشاركة الملفات من داخل برامج Office أثناء إنشائها أو تحريرها، أو من File Explorer على سطح المكتب.



وفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم خطوات فتح ملف المشاركة أو نافذة مجلد المشاركة:

توجد ثلاث طرق لمشاركة ملف أو مجلد من OneDrive:

• يمكنك مشاركة ملف تعمل عليه حاليًا في برنامج مثل Word أو Excel أو PowerPoint، وللقيام بذلك، افتح المستند ف Office ، ثم في الجزء العلوي الأيمن من برنامج Office مع فتح المستند، اضغط فوق "مشاركة".



• يمكنك مشاركة ملف أو مجلد من File Explorer على سطح المكتب عن طريق الضغط بزر الماوس الأيمن فوق العنصر واختيار "مشاركة" من القائمة المنسدلة.



• يمكنك مشاركة ملف أو مجلد من موقع OneDrive على الويب، فقط افتح OneDrive في مستعرض ويب، وابحث عن الملف أو المجلد الذي تريد مشاركته، ثم اضغط بزر الماوس الأيمن فوق العناصر واختر "مشاركة" من القائمة المنسدلة.



بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لمشاركة ملف أو مجلد، سترى الآن نافذة رابط المشاركة، ويمكنك اختيار مشاركة العنصر الخاص بك مع مستلمين محددين فقط أو مشاركة ارتباط يمكن لأي شخص استخدامه.

كيفية مشاركة الملفات على OneDrive من خلال منح حق الوصول إلى مستلمين محددين

بعد فتح نافذة "إرسال الرابط"، قم بإنهاء عملية المشاركة عن طريق القيام بذلك:



1. في نافذة "إرسال الرابط"، حدد ما إذا كنت تريد السماح للمستلمين بالتمكن من تحرير الملف، وإذا كنت ترغب في تعطيل التحرير، فاضغط على "أي شخص لديه الرابط يمكنه التعديل" وامسح مربع الاختيار بجوار "السماح بالتحرير"، ثم اضغط على "تطبيق".



2. في قسم "أدخل اسمًا أو عنوان بريد إلكتروني"، أضف كل شخص تريد مشاركة الملف معه.



3. إذا رغبت في ذلك، يمكنك إضافة رسالة مخصصة للمستلمين ، والتي سيتلقونها عبر البريد الإلكتروني.



4. عند الانتهاء، اضغط فوق "إرسال".

كيفية مشاركة الملفات على OneDrive من خلال مشاركة رابط

بعد فتح نافذة "إرسال الرابط"، قم بإنهاء عملية المشاركة عن طريق القيام بذلك:



1. في نافذة "رابط الإرسال" ، اضغط على "نسخ".



2. إذا كنت ترغب في تعطيل التحرير، فاضغط على "أي شخص لديه الرابط يمكنه التعديل" وامسح مربع الاختيار بجوار "السماح بالتحرير" ، ثم اضغط فوق "تطبيق"، فبخلاف ذلك، يمكن لأي شخص لديه الرابط تعديل هذا الملف.



3. اضغط على "نسخ"، ويمكنك الآن لصق الرابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو في أي مكان آخر تريد مشاركة الملف فيه مع الآخرين.