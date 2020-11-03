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فتح معبر رفح لليوم الثاني ونشر كشف التنسيقات

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:23

رفح- الرأي:

أعادت السلطات المصرية صباح اليوم الثلاثاء، بوابة معبر رفح جنوب قطاع غزة، في ثاني أيام فتحه استثنائيًا لأربعة أيام في كلا الاتجاهين.

وأفادت مصادر محلية البدء بمغادرة حافلات المسافرين عبر المعبر في ثاني أيام من فتحه في الاتجاهين.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري اليوم الثلاثاء، وذلك وفق التعليمات الآتية:

- المسافرون بكشف التنسيقات الذين أجروا فحص فيروس كورونا عليهم التواجد في الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 4:00 من فجر يوم غد الثلاثاء؛ من أجل تسهيل سفرهم.

- المسافرون بكشف التنسيقات الذين لم يُجروا فحص فيروس كورونا، عليهم التواجد الساعة 7:00 من صباح غد الثلاثاء في معبر رفح من أجل إجراء فحص كورونا لهم، ومن ثم تسهيل سفرهم بعد ظهور النتائج في نفس اليوم.

وقالت الهيئة، في تصريح مقتضب، إن عمل المعبر ليوم أمس الإثنين 2 نوفمبر، شهد مغادرة 685 مسافراً ووصول 131 مواطناً عائداً لقطاع غزة، بينما أرجعت السلطات المصرية 55 مسافراً.

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