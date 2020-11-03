" النقل والمواصلات "تنجز 527 معاملة قانونية في الربع الثالث من العام الجاري

غزة-الرأي

تمكنت الوحدة القانونية في وزارة النقل والمواصلات بتكاتف الجهود إنجاز واتمام ما يقارب 527 معاملة خلال الربع الثالث من الشهر الجاري.

وأوضح أ. عماد الشيخ علي المستشار القانوني للوزارة بأن وحدته تضع بين أعينها مصلحة المواطن الفلسطيني والتخفيف عن كاهله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من إثني عشر عاماً.

وتابع بالقول إن وحدة الشؤون القانونية تستقبل المواطنين بشكل يوم على مدار الساعة في مقر الوزارة لحل أي إشكالية قد تواجههم خلال تنفيذ معاملاتهم في دوائر الوزارة المختلفة والمنتشرة عبر المحافظات الخمسة في قطاع غزة من خلال التنسيق والتواصل مع كافة الإدارات المختصة وتقديم الدعم القانوني.

وأفاد الشيخ علي أن الوحدة القانونية أنجزت في الربع الثالث من عام 2020م 527 معاملة مجزئة ما بين إعداد الأنشطة والقوانين والقرارات والمذكرات الخاصة والعقود، ومتابعة قضايا المحاكم والنيابة العامة، والاستشارات القانونية والشكاوى الخاصة بالمواطنين ولجان التحقيق.

ونوه إلى ضرورة إطلاع المواطنين على الأحكام والقواعد القانونية المتعلقة بقانون المرور الفلسطيني واللوائح التنظيمية الخاصة، من باب الإلمام بحقوقهم وواجباتهم القانونية وتحمل المسؤوليات الوطنية.

وناشد المستشار كافة المواطنين إلى عدم التردد في التوجه إلى الدائرة القانونية في وزارة النقل والمواصلات لتقديم طلب المساعدة او الاستشارة القانونية في أي وقت وزمان.

من جانب، أخر قال المواطن حسام زياد عياد انه قدم طلب لوكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ بإعفاء مدة حجز مركبته في المحكمة المتوقفة منذ ثلاث سنوات ونصف حيث قامت الوحدة القانونية بمعالجة الأمر وفك الحجز عن هذه المركبة والتوجه إلى دائرة الترخيص وإتمام المعاملة بأسرع وقت، وشكر المواطن عياد وزارة النقل والمواصلات على سرعة إنجاز المعاملة والتخفيف عن كاهل المواطن في قطاع غزة.

وعبر المواطن محمد خضر حسان عن امتنانه الكبير للوحدة القانونية في وزارة النقل والمواصلات على ما قدمته من خدمة كبيرة له في معاملة نقل الملكية بأسرع وقت والتواصل مع دائرة الترخيص في سبيل تسهيل معاملته وتقديم أفضل الخدمات له.

الجدير بالذكر أن وحدة الشؤون القانونية تتبع لوكيل الوزارة بشكل مباشر لأهميتها في تسهيل وحل كافة إشكاليات المواطنين.

