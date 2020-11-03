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شرطة المعابر تُقدّم التسهيلات للمسافرين المغادرين والعائدين

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:43

رفح- الرأي:

أكدت إدارة شرطة المعابر والحدود:" أنها قّدّمت كافة التسهيلات للمسافرين المغادرين والعائدين عبر معبر رفح البري بعد إعادة فتحه في الاتجاهين أمام المسافرين والعائدين بالأمس" . وأضافت أنها ومنذ الإعلان عن فتح المعبر، اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة المسافرين المغادرين والعائدين من وإلى قطاع غزة وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا. وأوضحت أنها أعلنت حالة الاستنفار بين عناصرها وطواقمها منذ اللحظات الأولى لإعادة فتح المعبر، وباشرت العمل منذ ساعات الفجر الأولى في تسهيل مهام المسافرين المغادرين واستقبال العائدين . ودعت المواطنين إلى الالتزام بوسائل الوقاية والحماية المتُبعة حفاظاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كـورونا .

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