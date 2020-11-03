الشفاء الطبي ينظم جلسات دعم نفسي للعاملين فيه

غزة-الرأي

عقدت وحدة الصحة النفسية بمجمع الشفاء الطبي عددا من جلسات الدعم النفسي والتوعية النفسية للعاملين بالمجمع، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية.

بدورها ، قالت مدير وحدة الصحة النفسية بالمجمع د. مني كسكين أنه تم عقد جلسة تفريغ نفسي خاصة للعاملين بوحدة الصحة النفسية كنوع من الدعم النفسي لهم وتقديرا لجهودهم التي بذلوها في تقديم الخدمات النفسية والدعم النفسي للطواقم الطبية في أقسام المستشفى ومراكز الحجر المختلفة، وتم تقديم شهادات شكر لهم.

حيث شملت الفعالية تقديم جلسات للعاملين بقسم الحروق ومستشفى الولادة، كما تم تقديم جلسات رعاية ذاتية للعاملين مع حالات الفرز، وتنفيذ جلسة دعم نفسي للمتعافين من "كوفيد 19" من الطواقم الطبية، تقديرا لهم على جهودهم.

