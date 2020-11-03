"الإعلامي": بريطانيا تتحمل المسؤولية عن نتائج وعد بلفور

غزة- الرأي:

قال المكتب الإعلامي الحكومي إن وعد بلفور المشؤوم كان بداية الطريق لسلب أرض فلسطين، وطرد وتهجير أصحابها الأصليين عبر مجازر التطهير العرقي، والتهجير بقوة إرهاب العصابات الصهيونية في إرهاب منظم قائم على أبشع أشكال الاحتلال. وأكد المكتب في بيان له في الذكرى الـ103 على وعد بلفور اليوم، أن حل هذه القضية العادلة لابد أن يعود بنا لبدايات المشكلة؛ الأمر الذي يتطلب تحمل بريطانيا مسؤولياتها القانونية والسياسية، ففلسطين هي أرض الشعب الفلسطيني لا يملك أي كان أن يهبها أو يتنازل عن ذرة تراب منها، وإن كل المعاهدات والاتفاقيات لا تسقط حق شرعيتها التاريخي والسياسي فيها.

وأكد المكتب الإعلامي على حق شعبنا الفلسطيني التاريخي الأصيل في أرضه وأن المساس بهذا الحق يتنافى مع كل الشرائع الدولية، والثوابت التاريخية ووقوف مجحف في صف الظالم والمعتدي ضد الضعفاء أصحاب الحق.

وشدد البيان على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل التي يملكها، الأمر الذي كفلته القوانين الدولية، وأنه لا خيار للشعب الفلسطيني في الحرية وإعادة الحقوق إلا عبر نضاله المستمر، ومن خلال استعادة وحدته الوطنية القائمة على التمسك بثوابته الوطنية إلى أن يتمكن من لجم غطرسة وعنجهية الاحتلال.

وحمل المكتب في هذه الذكرى بريطانيا ومن خلفها المجتمع الدولي كامل المسئولية السياسية، والقانونية والأخلاقية عن جريمتها بوعد بلفور بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل على مدار التاريخ، وتبعاتها.

وطالب بالإعلان صراحة عن مسئوليتها تجاه هذه الجريمة، وبالتالي الاعتذار إلى شعبنا الفلسطيني والعمل الجاد لإعادة الحقوق لكافة الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وقتل أبنائهم دون أدنى ذنب.

وأكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة عام 1948 ودون أن ينتقص منها شبراً واحداً، وعلى حقه في التعويض عن كافة الخسائر البشرية والمادية والمعنوية التي لحقت به جرّاء تلك الجريمة مع الاحتفاظ بحقوقه في العودة الكاملة.

واعتبر أن المقاومة الفلسطينية هي الذراع الأقوى في مواجهة الاحتلال، حيث أثبتت قدرتها في كل مرحلة على تحقيق النتائج خلال المواجهة مع الاحتلال على عكس مسيرة المفاوضات الهزيلة التي امتدت على مدار أكثر عشرين عاما دون أن تحقق إنجازا واحدا بل أرجعت القضية إلى الوراء وخسّرت شعبنا الكثير الكثير.

وطالب دول العالم الحر والدول العربية لإعادة التفكير وإعادة الاعتبار لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة حق عودة اللاجئين في المحافل الدولية ليكون على سلم أولويات عملها وجداول أعمالها، باعتبار أن هذه الجريمة دولية ويجب على الجميع تحمل مسئولياته تجاه فلسطين وشعبها المحتل.

ودعا المكتب الإعلامي وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية الشريفة لتكثيف استحضار هذا الغبن التاريخي الذي لحق بنا كفلسطينيين وربطه بما تقدم به شعبنا من مقاومة المحتل واستحضار كل المؤامرات التي تسببت بالتغريبة الفلسطينية.