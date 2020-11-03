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مدرسة بالوسطى تطلق مبادرة "نتك علينا"

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:11

الوسطى- الرأي:

أطلقت مدرسة الشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية للبنين بمديرية التربية والتعليم بالوسطى وبالتعاون مع المجتمع المحلي ومجلس أولياء الأمور مبادرة "نتك علينا" لتجاوز التحديات التي تواجه الطلاب خلال التعامل مع الجوانب التقنية والالكترونية في التعليم الالكتروني خلال جائحة كورونا.

 وبحسب مديرية الوسطى تم إطلاق المبادرة بحضور مدير المدرسة إسماعيل أبو سلطان ومشرف التربية الرياضية بمديرية الوسطى أحمد أبو شاويش، ووفد من مجلس أولياء الأمور بالمدرسة ضم كل من حسام الشوا وعلاء الغريب بالتعاون مع مركز شباب الزهراء الرياضي.

 وقال مدير المدرسة إن المبادرة جاءت للتعامل مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا ومن أجل تحسين جودة التعليم خلال هذه الفترة خاصة في التعليم الالكتروني والصفوف الافتراضية ومساعدة الطلاب على التغلب على الصعوبات التي تواجههم في إنشاء الجيميل Gmail وغيره من أدوات التعليم الالكتروني وعدم توفر الإنترنت لعدد كبير من الطلاب.

 وأضاف أبو سلطان أن المدرسة وبالتعاون مع المجتمع المحلي ومجلس أولياء الأمور قامت بتشكيل فريق عمل تطوعي من طلبة المدرسة السابقين المهندس أحمد شلايل وحسن القريناوي وبكر الشوا وإبراهيم أبو حسن ومركز شباب الزهراء الرياضي ومزود خدمة الانترنت للفريق أبو علي الرشيد.

 وأشاد أبو سلطان بجهود ودور المعلمين وشكر مجلس أولياء الأمور وكل مؤسسات المجتمع المحلي التي تسهم في خدمة المسيرة التعليمة في ظل جائحة كورونا.

 بدوره تحدث المشرف التربوي أحمد أبو شاويش عن أهمية هذه المبادرة وغيرها من المبادرات النوعية، مثمناً دور إدارة المدرسة ومجلس أولياء الأمور والمجتمع المحلي والأداء التكاملي الذي من شأنه أن يسهم في الارتقاء بالمسيرة التعليمية ويكفل مشاركة كافة الطلاب في الفصول الافتراضية.

  وفي كلمة مجلس أولياء الأمور أشاد حسام الشوا بجهود مدرسة المقادمة والدور الكبير الذي تلعبه المدرسة في الارتقاء بمستوى الطلبة، وأضاف أن المبادرة تأتي من أجل توفير خدمة الإنترنت للطلاب لحل إشكالية عدم توفر خدمة الانترنت لجميع الطلاب ولمساعدتهم على الالتحاق بالفصول الافتراضية

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