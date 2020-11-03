الصحة: وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة 229 حالة جديدة بكورونا

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفاة ثلاثة مواطنين وتسجيل 229 جديدة خلال الـ 24 ساعة بعد إجراء 3378 فحصًا مخبريًا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الثلاثاء، إن المواطنين زينب مصطفي مصباح الحلبي 52 عام، وحسين أحمد ابراهيم مشلح 68 عام توفيا في مستشفى غزة الأوروبي، فيما توفي المواطن محمد جمعة أبو عبادي 79 عام في مجمع الشفاء الطبي، جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكرت الصحة تسجيل 128 حالة تعافٍ جديدة بين المصابين بالفيروس.

وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات منذ مارس الماضي بلغ 7231 إصابة بينها 2647 حالة نشطة، وتعافي 4547 مصابًا، وتسجيل 37 حالة وفاة.