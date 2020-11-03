وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة 229 حالة جديدة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة بالوسطى تطلق مبادرة "نتك علينا" وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي": بريطانيا تتحمل المسؤولية عن نتائج وعد بلفور وكالة الرأي الفلسطينية الشفاء الطبي ينظم جلسات دعم نفسي للعاملين فيه وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2665) الثلاثاء 3/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية شرطة المعابر تُقدّم التسهيلات للمسافرين المغادرين والعائدين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يكرّم المعلمة البرعي لفوزها بجائزة أفضل 100 معلم عالمي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يجتمع بمدراء المدارس ومنسقي الصفوف الافتراضية وكالة الرأي الفلسطينية " النقل والمواصلات "تنجز 527 معاملة قانونية في الربع الثالث من العام الجاري وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 81 أسيراً بكورونا في جلبوع وإغلاق السجن بالكامل
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة 229 حالة جديدة بكورونا

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:45

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وفاة ثلاثة مواطنين وتسجيل 229 جديدة خلال الـ 24 ساعة بعد إجراء 3378 فحصًا مخبريًا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الثلاثاء، إن المواطنين زينب مصطفي مصباح الحلبي 52 عام، وحسين أحمد ابراهيم مشلح 68 عام توفيا في مستشفى غزة الأوروبي، فيما توفي المواطن محمد جمعة أبو عبادي 79 عام في مجمع الشفاء الطبي، جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

 وذكرت الصحة تسجيل 128 حالة تعافٍ جديدة بين المصابين بالفيروس.

وذكرت أن إجمالي عدد الإصابات منذ مارس الماضي بلغ 7231 إصابة بينها 2647 حالة نشطة، وتعافي 4547 مصابًا، وتسجيل 37 حالة وفاة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟