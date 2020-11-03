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الأوقاف تعزي الشئون الدينية التركية في ضحايا زلزال أزمير

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:14

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غزة-الرأي

أرسل وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا برقية تعزية ومواساة إلى معالي رئيس الشئون الدينية التركية أ. د. على أرباش, جراء الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير وما حولها وراح ضحيته عشرات المواطنين وإصابة المئات.
وقدم الأغا تعازيه لدولة تركيا رئاسة وحكومة وشعبًا على هذا المصاب الجلل, مؤكدًا خلال رسالته على تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع تركيا والوقوف الى جانبها في هذه المحنة, متمنيًا في الوقت ذاته الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف على ثقته بتجاوز تركيا لهذه المحنة بتماسكها وقوتها, سائلا المولى عز وجل أن تبقى تركيا آمنة مطمئنة
 

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