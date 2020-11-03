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فريق طبي ينجح بإنقاذ حياة طفل بمستشفى الرنتيسي بغزة

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:21

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غزة-الرأي

نجح فريق طبي بمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال بإنقاذ حياة طفل كاد أن يفارق الحياة، حيث وصل المستشفى في حالة اختناق نتيجة وصول معدل الأكسجين لديه 2%.

وأفادت وزارة الصحة  بأنه تم التدخل الطبي العاجل من أخصائي طب الأطفال د.عوني الأنقح والطواقم الطبية في قسمي الطوارئ والعناية بمستشفى الرنتيسي، وأحمد الجدبة أخصائي منظار القصبة الهوائية والأنف والأذن والحنجرة.

وأوضحت أنه تم عمل تنفس صناعي للطفل وعمل فتحة له في القصبة الهوائية وإعادة الحياة له ، مشيره  إلى أن "الطفل وحيد والديه بعد 14 عامًا من الانتظار بعد عملية زراعة".

من جانبه، عبّر والد الطفل عن شكره للطواقم العاملة ولإدارة المستشفى على ما قدموه في إنقاذ حياة طفله الوحيد.

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