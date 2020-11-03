الشباب والرياضة تؤكد على أهمية تشجيع المشاريع الزراعية لفئة الشباب

غزة-الرأي

أكد علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز بوزارة الشباب والرياضة على أهمية تشجيع المشاريع الزراعية لفئة الشباب من خلال منح أراض لتنفيذ مشاريع تعتمد على الإنتاج الزراعي وتوفير السلة الغذائية بسواعد الشباب.

جاء ذلك خلال برنامج "لقاء مع مسئول" في مدينة خان يونس الذي نفذ ه مركز منارة الشبابي ضمن أنشطة المخيم الافتراضي "مبادرون بلا حدود"، بحضور م.حسام أبو سعدة مدير مديرية الزراعة بخان يونس، وإيناس الغول رئيس مركز منارة الشبابي، وتيسير قويدر رئيس قسم الشباب بمديرية خان يونس.



وأكد علاء الباز أن المشاريع الزراعية والاستفادة من المساحات الخصبة في الزراعة وخاصة في محافظة خان يونس وباقي المحافظات سيمثل حاضنة مناسبة لطاقات الشباب وفرصة لتشغيل وتنمية مهارات الشباب في مجال الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، وقال:" نحن في الوزارة وضمن سياسة الوزارة نشجع هذه المشاريع ونسعى للتنسيق مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشاريع زراعية وتطويرها لتصبح مصدر دخل للشباب وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وٱمنة صحيا"،

وأشار إلى تجربة الوزارة من خلال بعض المشاريع الزراعية الصغيرة التي تم تمويلها خلال العام الجاري والنجاح الذي حققته هذه المشاريع.

بدوره، أشار المهندس حسام أبو سعدة مدير مديرية الزراعة بخان يونس إلى أهمية دور الشباب في المشاريع الزراعية وترحيبه بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب، كما تحدث أبو سعدة عن دور وزارة الزراعة في دعم المنتج الوطني و إحلال الواردات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج النباتي والحيواني، وتوعية المزارعين بالتكنولوجيا الحديثه في الزراعة، والتوعية والإرشاد للمزارعين والمربين من أجل زيادة الإنتاج كما ونوعا ومن حيث الجودة وحماية المزارع وتوفير التسويق الجيد للمنتجات ومنع الاستيراد في حال توفر المنتج الوطني.

وحث المؤسسات الدولية والمحلية على القيام بالمشاريع ذات الأولوية التي تخدم القطاع الزراعي.