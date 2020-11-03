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وزارة التعليم بغزة تحيي ذكرى" وعد بلفور المشؤوم "

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:18

غزة- الرأي:

أحيت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة "وعد بلفور المشؤوم" في الذكري ال 103 أعوام على مروره , وذلك في مدارس محافظات قطاع غزة.

وجرى تنفيذ عدة نشاطات وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، من خلال توظيف الإذاعة المدرسية وتصميم ونشر اللافتات والبوسترات والرسومات وتفعيل الفرق الكشفية.

وبشكل متزامن نُفذت الحملة إلكترونياً من خلال منصات التعليم الإلكتروني والصفوف الافتراضية وصفحات التواصل الاجتماعي وصفحات المدارس بمشاركة فاعلة من الطلبة.

وجرى خلال الأنشطة استنكار الوعد الذي بموجبه منحت بريطانيا الاحتلال الإسرائيلي إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

وخلال الفعاليات تم التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وفي مقدمتها تحرير فلسطين والقدس والأسرى وحق العودة.

يشار إلى أن وزارة التعليم وضمن برامجها الرئيسية تنفذ خطة مستمرة في مجال نشر الوعي بالقيم والحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

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