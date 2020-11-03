وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم ورشة عمل للمشاريع الزراعية ونصيب النساء منها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولة ميدانية على محطات الوقود والغاز برفح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعقد امتحان المستوى للعام 2020/2021 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في خان يونس يستقبل وفداً رفيع المستوى من مديرية الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والكلية الجامعية توقعان مذكرة تفاهم للحفاظ على التراث وكالة الرأي الفلسطينية جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء تحقق نسب الأفضل عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تجتمع بمصنعي ومستوردي العجوة في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تستقبل وفداً من اللجنة الشعبية للاجئين في النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: كشف جديد (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تحيي ذكرى" وعد بلفور المشؤوم "
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تستقبل وفداً من اللجنة الشعبية للاجئين في النصيرات

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:52

1
1

غزة-الرأي

 استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، وفداً من اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ضم رئيس اللجنة علي درويش وأعضاء اللجنة خالد أبو الحسني وعطا حمدان وياسر كراز، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول للاطمئنان على سير المسيرة التعليمية في ظل جائحة كورونا والتأكيد على التعاون المشترك والتنسيق فيما يخدم مصلحة الطلبة خلال خطة العودة الآمنة للمدارس، وذلك ضمن خطط التواصل والتعاون مع المجتمع المحلي.

بدوره، رحب الحاج بالوفد، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به اللجان الشعبية خلال هذه الفترة والظروف التي نمر بها خلال جائحة كورونا، وأضاف أن التنسيق والتعاون مستمر بين المديرية وكافة القوى والمؤسسات ومنها اللجنة الشعبية للاجئين بما يرفع الوعي لدى الطلبة بأهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية والبروتوكولات الصحية لحماية الطلاب والحفاظ على المسيرة التعليمية.

من ناحيته، أكد الوفد على أهمية اتباع إرشادات السلامة والالتزام التام بتعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بما يضمن حماية أبنائنا الطلبة من الجائحة، و أشاد الوفد بإنجازات المديرية وما تحققه من نقلة نوعية في المسيرة التعليمية بالمحافظة الوسطى من خلال العديد من المشاريع ومنها خطة العودة الآمنة للمدارس والتعليم الالكتروني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟