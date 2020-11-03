تربية الوسطى تستقبل وفداً من اللجنة الشعبية للاجئين في النصيرات

غزة-الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، وفداً من اللجنة الشعبية للاجئين بالنصيرات ضم رئيس اللجنة علي درويش وأعضاء اللجنة خالد أبو الحسني وعطا حمدان وياسر كراز، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول للاطمئنان على سير المسيرة التعليمية في ظل جائحة كورونا والتأكيد على التعاون المشترك والتنسيق فيما يخدم مصلحة الطلبة خلال خطة العودة الآمنة للمدارس، وذلك ضمن خطط التواصل والتعاون مع المجتمع المحلي.

بدوره، رحب الحاج بالوفد، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به اللجان الشعبية خلال هذه الفترة والظروف التي نمر بها خلال جائحة كورونا، وأضاف أن التنسيق والتعاون مستمر بين المديرية وكافة القوى والمؤسسات ومنها اللجنة الشعبية للاجئين بما يرفع الوعي لدى الطلبة بأهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية والبروتوكولات الصحية لحماية الطلاب والحفاظ على المسيرة التعليمية.

من ناحيته، أكد الوفد على أهمية اتباع إرشادات السلامة والالتزام التام بتعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بما يضمن حماية أبنائنا الطلبة من الجائحة، و أشاد الوفد بإنجازات المديرية وما تحققه من نقلة نوعية في المسيرة التعليمية بالمحافظة الوسطى من خلال العديد من المشاريع ومنها خطة العودة الآمنة للمدارس والتعليم الالكتروني.