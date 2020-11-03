جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء تحقق نسب الأفضل عالمياً

غزة-الرأي

على سرير الاستشفاء بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وتحديداً في غرفة رقم 27 من قسم جراحة القلب ترقد السيدة كريمة المظلوم بعد أن أجرت عملية جراحة قلب مفتوح ناجحة، وذلك على إثر معاناتها من التواء في أحد شرايين القلب، أثًر على تدفق الدماء للقلب وأدًى إلى شعور بالإجهاد وضعف القدرة على التنفس لديها.

تقول السيدة المظلوم إنها كانت تشعر بآلام شديدة في الصدر وضيق في التنفس استمر على مدار اكثر من شهرين قررت على إثره التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي، حيث وبعد إجراء الفحوصات قرر الأطباء إجراء عملية قلب مفتوح لها.

وتبين المظلوم أنها كانت قلقة من عدم قدرتها على إجراء العملية بسبب توقف التحويلات العلاجية إلى الخارج في ضوء فيروس كوفيد 19، لكنها تمكنت من إجراء العملية داخل قطاع غزة وتكللت بالنجاح، موجهة شكرها العميق للطاقم الطبي برئاسة استشاري جراحة القلب د.محمد نصار.

ليس بعيداً عن السيدة المظلوم، تحسنت صحة السيدة فلك مناع إلى درجة ستسمح لها قريباً بمغادرة المستشفى، حيث كانت تعاني من انسداد الشرايين وتم إجراء لها عملية جراحة قلب مفتوح ناجحة بعد معاناتها التي ماثلت تقريبا معاناة السيدة المظلوم على صعيد الأعراض.

وتقول السيدة مناع، إنها تشعر بالامتنان الكبير للطواقم الطبية والتقدير العميق للطواقم التمريضية التي لم تقصر مطلقاً في تقديم الرعاية الصحية على أكمل وجه.

بدوره، يوضح استشاري جراحة القلب بمجمع الشفاء الطبي د. محمد نصار، أن القسم أجرى أكثر من 120 عملية جراحية منذ شهر مارس الماضي وحتى منتصف أغسطس وذلك في مستشفى غزة الأوروبي قبل تخصيصه لاستضافة الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19.

ويشير د. نصار إلى أنه في بداية انتشار الفيروس على الصعيد المحلي مع أواخر شهر أغسطس الماضي تم نقل قسم جراحة القلب إلى مجمع الشفاء الطبي، حيث اقتصرت العمليات على الحالات الطارئة والحرجة فقط، ومع مطلع شهر اكتوبر انتظم العمل، ليتم اجراء العمليات بمعدل حالة واحدة يومياً.

ويشير د. نصار إلى أن نسب نجاح عمليات جراحة القلب المفتوح التي يتم اجراءها في قطاع غزة تتجاوز 98% وهي من أفضل النسب العالمية.

لكن هذه النجاحات الكبيرة وفقاً لدكتور نصار، تتأثر سلباً بالنقص الشديد في الصمامات والأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بمرضى وجراحة القلب.

وينوه د. نصار إلى أن مركز جراحة القلب في مجمع الشفاء الطبي هو المركز الطبي الوحيد المتاح حالياً للمرضى في قطاع غزة في ظل الوضع الوبائي العالمي، لا سيما في ظل توقف التحويلات الطبية الى خارج قطاع غزة بسبب ظروف انتشار فيروس كوفيد 19.

ويبين د. نصار إلى أن أكثر من 90 عملية على صعيد جراحة القلب على قائمة الانتظار في الوقت الراهن، وأن نقص المستهلكات والأدوية يمثل خطراً شديداً على حياتهم.

ودعا د. نصار إلى ضرورة توفير المستهلكات والأدوية الطبية في سبيل انقاذ حياة المرضى المحتاجين لعمليات جراحة القلب المفتوح.