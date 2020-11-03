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الأوقاف والكلية الجامعية توقعان مذكرة تفاهم للحفاظ على التراث

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:09

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غزة-الرأي

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا، ورئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية د. رفعت رستم مذكرة تفاهم للمحافظة على أصول التراث الثقافي والتاريخي التابع لوزارة الاوقاف, بحضور ممثلين عن الطرفين.
بدوره، أوضح الأغا أن الاتفاقية تهدف الى صيانة المواقع الأثرية التي امتدت من حقب التاريخ المتعاقبة والحفاظ عليها, منوهًا الى أن التراث والمساجد التاريخية تستحوذ على اهتمام كبير لدى الأمة التي تحفظ تاريخها وتعبد الطريق أمام مستقبل مشرق.
وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الاتفاق مع كل المكونات والمؤسسات الأكاديمية تأتي لتلبية مصالح المجتمع والدين الاسلامي الذي أمرنا بالتعاون على البر والتقوى, متمنيا نجاح المشروع في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
من جهته ،أكد رستم أن تعزيز الشراكة مع الأوقاف جاء لبناء أفكار نموذجية تخدم المجتمع في ظل وجود ثقة متبادلة بين الطرفين، مثمناً في الوقت ذاته حرص الأوقاف ودورها في رعاية المواقع الأثرية التابعة لها.
هذا وتخلل مراسم توقيع الاتفاقية جولة في كافة مرافق الكلية والاطلاع علي مستوي التطوير والخدمات المقدمة للطلبة.
 

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