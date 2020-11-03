التعليم في خان يونس يستقبل وفداً رفيع المستوى من مديرية الداخلية

غزة-الرأي

استقبل أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية بمديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم، وفداً رفيع المستوى من مديرية الداخلية بخان يونس، ترأسه: أ. محمود سالم محمود مدير مديرية الداخلية الشق المدني.

وهدفت الزيارة إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بإصدار بطاقات الهوية لطلبة المدارس من مواليد عامي 2004_ 2005.

وأكد أ. أبو شتات أن المديرية ستعمل على تسهيل مهمة وزارة الداخلية – الشق المدني_ في إصدار بطاقات هويات الطلبة، بما يضمن إنجاز العمل، دون التأثير على انتظام العملية التعليمية، ووفق إجراءات السلامة والوقاية المتبعة في مدارس المديرية

بدوره ، ثمن أ. محمود جهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وتعاونها المثمر مع مديرية الداخلية الشق المدني، وسعيهما الحثيث للتخفيف عن المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن تقديم طلب إصدار بطاقة هوية عن طريق المدارس ستكلف الطالب (25 شيكل فقط)، والذي يُقدمها لوزارة الداخلية مباشرة خارج نطاق المدارس ستُكلفه (35 شيكل).

