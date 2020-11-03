زراعة رفح تنظم ورشة عمل للمشاريع الزراعية ونصيب النساء منها

غزة-الرأي

نفذت مديرية زراعة رفح ورشة عمل، بالتعاون مع مركز البرامج النسائية في قاعة الاجتماعات في المديرية، حول "دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مناهضة العنف المبني على "النوع الاجتماعي".

وشارك في الورشة مدير زراعة رفح م. اكرم ابو دقة مندوب عن شرطة المحافظه، ومديرة مركز البرامج النسائية ومندوبي مؤسسات المجتمع المدني.

وكان من اهم محاور الاجتماع دور وزارة الزراعة الرقابي وطريقة استخدام المبيدات، ومتابعة المشاريع الزراعية، ونصيب النساء من المشاريع (النوع الاجتماعي)

بدوره، رحب م. اكرم ابو دقة مدير زراعة رفح بالحضور،موضحا أهم الانشطة التي تؤديها المديرية،والدور الكبير الذي تقوم به لخدمة المزارعين والمجتمع المحلي

من ناحيته ،تحدث مندوب الشرطة عن اهم الانشطة التي تقوم بها الشرطة لحماية النساء المعنفات وذوات الاعاقة.

وتركزت الاسئلة بالمجال الزراعي وتمت الاجابة عليها، ومن اهمها آليات عمل المديرية خلال فترة الكورونا ودورها في التنسيق مع لجنة الطوارئ العليا والشرطه في المحافظة لتسهيل حركة المزارعين والتجار من اجل وصول السلة الغذائية لجميع المواطنين،و مراقبة أسعار السلع والمنتجات الزراعية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين في قطاع غزة وخاصة محافظة رفح.

كما اشار أبو دقه الى دور زراعة رفح في متابعة استخدام المبيدات من خلال جولات المتابعة المستمرة، بعد صرف اذونات استخدام المبيدات المقيدة, وكذلك دور وزارة الزراعة في وسم المبيدات بعد دخولها من المعبر بعد فحصها في مختبرات وزارة الزراعة، اضافة لقيام وزارة الزراعة بحجر جميع مستلزمات ومدخلات الانتاج منها" البذور والمبيدات الزراعية والابقار والاغنام والاسمدة"حيث يتم ادخالها بعد فحصها.

أما بخصوص المشاريع الزراعية التي تتم بين الفينة والأخرى قال أبو دقة،أنه يتم التنسيق مع المؤسسات العاملة في المحافظة، ويتم تشكيل لجان مشتركة لفرز الطلبات واختيار الفئة المستهدفة ومتابعة المشاريع بعد ذلك،حيث يكون للنساء نصيب من هذه المشاريع وفي بعض المشاريع الصغيرة تكون مخصصة للنساء فقط وخاصة الارامل واسر الشهداء وذوات الاعاقة .

وفي نهاية الورشة أكد الحضور على أهمية هذه اللقاءات واستمرارها من اجل تعريف المواطنين بدور وزارة الزراعة الرقابي على المنتجات الزراعية .