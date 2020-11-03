مركز يافا الشبابي يختتم مبادرة "يلا نلعب ونتعلم" لأطفال خان يونس

غزة-الرأي

اختتم مركز يافا الشبابي فعاليات "يلا نلعب ونتعلم" للأطفال، برعاية وزارة الشباب والرياضة، والتي نفذت على مدار (10) أيام بمدينة خان يونس، وبمشاركة (25) طفلا، وهدفت الفعاليات لتعليم الأطفال على تنمية المواهب والمهارات والتعرف على التراث الفلسطيني من خلال اللعب والترفيه، بحضور علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وجمال أبو رقعة رئيس مركز يافا الشبابي.

يذكر أن الفعالية ضمن أنشطة المخيم الافتراضي "مبادرون بلا حدود"، الذي تنفذه الوزارة بمشاركة المراكز الشبابية في محافظات غزة.

