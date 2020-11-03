وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم ورشة عمل للمشاريع الزراعية ونصيب النساء منها وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولة ميدانية على محطات الوقود والغاز برفح وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعقد امتحان المستوى للعام 2020/2021 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم في خان يونس يستقبل وفداً رفيع المستوى من مديرية الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف والكلية الجامعية توقعان مذكرة تفاهم للحفاظ على التراث وكالة الرأي الفلسطينية جراحة القلب المفتوح بمجمع الشفاء تحقق نسب الأفضل عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تجتمع بمصنعي ومستوردي العجوة في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تستقبل وفداً من اللجنة الشعبية للاجئين في النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: كشف جديد (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تحيي ذكرى" وعد بلفور المشؤوم "
أخبار » الأخبار الحكومية

برعاية وزارة الشباب والرياضة

مركز يافا الشبابي يختتم مبادرة "يلا نلعب ونتعلم" لأطفال خان يونس

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:04

1
1

غزة-الرأي

اختتم مركز يافا الشبابي فعاليات "يلا نلعب ونتعلم" للأطفال، برعاية وزارة الشباب والرياضة، والتي نفذت على مدار (10) أيام بمدينة خان يونس، وبمشاركة (25) طفلا، وهدفت الفعاليات لتعليم الأطفال على تنمية المواهب والمهارات والتعرف على التراث الفلسطيني من خلال اللعب والترفيه، بحضور علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وجمال أبو رقعة رئيس مركز يافا الشبابي.
يذكر أن الفعالية ضمن أنشطة المخيم الافتراضي "مبادرون بلا حدود"، الذي تنفذه الوزارة بمشاركة المراكز الشبابية في محافظات غزة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟