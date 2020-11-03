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الاقتصاد تضبط وتتلف مواد غذائية غير صالحة خلال 135 جولة

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:21

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ضبط واتلاف كميات كبيرة من الأجبان وعلب الفول وتوابل ومواد غذائية بسبب ظهور علامات فساد عليها.

وبين الوزارة في بيان لها أنها حررت 11 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، خلال حملة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق في محافظات القطاع.

وذكرت أنها حررت 18 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، موضحة أن طواقم حماية المستهلك نظمت 122 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، كما نفذت 13 جولة ميدانية لمنشآت تجارية.

وأشارت إلى أن الجولات ركزت على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية، لافتة إلى أن دائرة الموازيين والمكاييل نظمت جولة في محافظة رفح لمتابعة محطات الوقود والغاز لمعاينة ومتابعة الموازيين.

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