وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإهمال الطبي بحق الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنا جنوب نابلس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بعد مداهمة منزله في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُلزم السلطة بدفع 13 مليون شيقل كتعويض لمستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية النائب زيدان يستنكر تلكؤ الاحتلال في توفير الرعاية الطبية للأسرى وكالة الرأي الفلسطينية العمل : استئناف الدراسة في مراكز التدريب المهني وكالة الرأي الفلسطينية "نور الحياة" و"شعلة أمل" يُطلقان حملة "تطوع من بيتك" وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" و"الصحة" ينفذان دورة حول إجراءات الوقاية من "كورونا" للمتطوعين وكالة الرأي الفلسطينية مركز يافا الشبابي يختتم مبادرة "يلا نلعب ونتعلم" لأطفال خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم ورشة عمل للمشاريع الزراعية ونصيب النساء منها
أخبار » الأخبار الحكومية

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:42

غزة – الرأي:

نشرت وزارة التنمية الإجتماعية بغزة، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الصرف سيبدأ من يوم الاربعاء الموافق 04-11-2020م وحتى يوم الخميس 12-11-2020م، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا حيث سيتم استلام المنحة من كافة مكاتب البريد.

وأكدت أنه بإمكان المستفيد معرفة الموعد والمكان المخصص لاستلام المنحة من خلال الرابط الالكتروني الخاص بذلك .

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:

1.  الصرف للمستفيد شخصية .

2. التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف .

3. احضار قلم شخصي للتوقيع .

4. ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة.

5. تعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول للاماكن المخصصة للصرف.

6. على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة.

7. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج ا المكان) .

8. يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

للاستعلام عن أسماء المستفيدين اضغط هنا .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟