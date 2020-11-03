غزة – الرأي:

نشرت وزارة التنمية الإجتماعية بغزة، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الصرف سيبدأ من يوم الاربعاء الموافق 04-11-2020م وحتى يوم الخميس 12-11-2020م، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا حيث سيتم استلام المنحة من كافة مكاتب البريد.

وأكدت أنه بإمكان المستفيد معرفة الموعد والمكان المخصص لاستلام المنحة من خلال الرابط الالكتروني الخاص بذلك .

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:

1. الصرف للمستفيد شخصية .

2. التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف .

3. احضار قلم شخصي للتوقيع .

4. ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة.

5. تعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول للاماكن المخصصة للصرف.

6. على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة.

7. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج ا المكان) .

8. يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

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