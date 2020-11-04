وكالة الرأي الفلسطينية 6 طرق تزيد مستويات فيتامين د فى الجسم.. منها المأكولات البحرية وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على علامات الخلل الهرمونى عند النساء والرجال وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تخطط لزيادة الحد الأقصى للاجتماعات بـTeams وكالة الرأي الفلسطينية الهواتف الذكية أكثر وسائل الاتصالات عرضة للمراقبة وكالة الرأي الفلسطينية ميزة جديدة في آيفون 12 لمساعدة المكفوفين.. كيف تعمل؟ وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعيد افتتاح مساجد وتغلق أخرى بمخافظات قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن تخفيف الإجراءات المشددة بالمناطق المصنفة حمراء وكالة الرأي الفلسطينية حماس تحذر من "عواقب وخيمة" جراء إهمال الاحتلال للأسرى وكالة الرأي الفلسطينية نداء من الأسرى داخل سجون الاحتلال للمقاومة في ظل "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية نشطاء إيرلنديون يضربون عن الطعام تضامناً مع الأسير "الأخرس"
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ميزة جديدة في آيفون 12 لمساعدة المكفوفين.. كيف تعمل؟

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:28

ميزة جديدة في آيفون 12 لمساعدة المكفوفين.. كيف تعمل؟
ميزة جديدة في آيفون 12 لمساعدة المكفوفين.. كيف تعمل؟

يتمتع كل من آيفون 12 برو و آيفون 12 برو ماكس بميزة جديدة للمستخدمين المكفوفين أو ضعاف البصر، تتمثل في مقدرة هذه الفئة من المستخدمين على استشعار الأشخاص الآخرين من حولهم.

وتستفيد هذه الأجهزة الجديدة من مستشعر الليدار الجديد الموجود على ظهر الهواتف لاكتشاف مدى قرب الأشخاص الآخرين من المستخدم، وهو ما أطلقت عليه شركة آبل خاصية ليدار لاستشعار الأشخاص.

ليدار هو نوع من مستشعرات العمق التي تساعد في تطبيقات الواقع المعزز وتعمل كعيون للسيارات ذاتية القيادة. الآن، تقوم آبل بتطبيقه على أجهزتها في محاولة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية على التنقل بشكل أفضل.

عندما يقوم شخص كفيف بالتسوق من البقالة، على سبيل المثال، سيكون قادرًا على تشغيل اكتشاف الأشخاص على جهاز آيفون 12 برو لإعلامه عندما يحتاج إلى التقدم في طابور الكاشير، أو الحصول على تنبيهات حول مدى قرب الآخرين منه أثناء سيره على الرصيف.

كما يمكن للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر استخدام هذه الميزة لمعرفة ما إذا كان المقعد متاحًا على طاولة أو في المواصلات العامة، وسيتمكنون من الحفاظ على مسافة اجتماعية مناسبة عند المرور عبر خطوط الفحص الصحي أو الأمن في المطار.

ستكون الميزة الجديدة قادرة على معرفة مسافة الشخص عن المستخدم بالأقدام أو الأمتار، ويعمل حتى مسافة 5 أمتار. إذا كان هناك عدة أشخاص في الجوار، فسيعطي برنامج "استشعار الأشخاص" المسافة من أقرب شخص إلى مستخدم آيفون.

ومن المتوقع أن تكون التكنولوجيا الجديدة متاحة خلال الأسابيع المقبلة، حيث أصدرت آبل نسخة تجريبية من البرنامج للمطورين يوم الجمعة.

سيحصل المستخدم على تعليقات من برنامج "استشعار الأشخاص" بأربع طرق ممكنة يمكن تخصيصها عبر خيار الإعدادات. تتمثل إحدى طرق الحصول على معلومات حول قرب الشخص من خلال قراءة صوتية، حيث سيقول الهاتف بصوت مرتفع المسافة الفاصلة 30 سنتيمتر أو نصف متر وهكذا، وفق ما ورد في موقع "سي نت" الإلكتروني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟