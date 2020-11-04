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إلى 1000 مشارك

مايكروسوفت تخطط لزيادة الحد الأقصى للاجتماعات بـTeams

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:32

مايكروسوفت تخطط لزيادة الحد الأقصى للاجتماعات بـTeams إلى 1000 مشارك
مايكروسوفت تخطط لزيادة الحد الأقصى للاجتماعات بـTeams إلى 1000 مشارك

تخطط شركة مايكروسوفت لزيادة الحد الأقصى لمؤتمرات الفيديو ببرنامج Teams من 300 إلى 1000 مشارك، وقد أكدت الشركة ذلك من خلال خطتها 365 Roadmap، ويذكر وصف الميزة ببساطة: "عقد اجتماعات تفاعلية مع عدد أكبر من الحاضرين - ما يصل إلى 1000"، وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ متوقع للإطلاق، فإن تاريخ الإصدار المبدئى سيكون بحلول ديسمبر 2020، فالميزة مدرجة لتكون قيد التطوير اعتبارًا من يوليو 2020.

وقد أعلنت مايكروسوفت فى أغسطس عن خطة اتصالات متقدمة جديدة، والتى كان يمكن إضافتها باشتراك مدفوع فى مايكروسوفت 365 أو Office 365 ، وقامت الشركة بطرح الدعم لما يصل إلى 20000 مشارك فى وضع الحدث المباشر فقط.

وخلال مكالمة أرباح مايكروسوفت مع مستثمرين الأسبوع الماضى، أعلن الرئيس التنفيذى ساتيا ناديلا أنTeams قد تجاوز 115 مليون مستخدم نشط يوميًا، إذ قال: "تضم Teams الآن أكثر من 115 مليون مستخدم نشط يوميًا، ونحن نشهد زيادة فى الاستخدام والكثافة، حيث يتواصل الأشخاص ويتعاونون ويشتركون فى تأليف المحتوى عبر العمل والحياة والتعلم، إذ أنتج مستخدمو مايكروسوفت 365 أكثر من 30 مليار دقيقة تعاون فى يوم واحد خلال هذا الربع.

جدير بالذكر تعمل مايكروسوفت على توسيع وضع "Together Mode" الجديد لـ Microsoft Teams قريبًا، مما يسمح لزملاء العمل بالتظاهر بأنهم يعقدون اجتماعات في كافيهات، أو يذهبون إلى غرف اجتماعات أصغر، أو يستخدمون تخطيطات مخصصة لمقدمي العروض مباشرة.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن وضع Together Mode، الذي تم إنشاؤه للاجتماعات الافتراضية في عصر الوباء، كان جزءًا من Teams لبضعة أشهر حتى الآن، لكن مايكروسوفت تضيف بعض الميزات الأخرى التي تحاكي بشكل أفضل الطريقة التي اعتاد الكثير منا على العمل بها.

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