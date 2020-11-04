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صلاح يقود ليفربول لاكتساح أتالانتا بخماسية مذلة-

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:58

صلاح يقود ليفربول لاكتساح أتالانتا بخماسية مذلة-
صلاح يقود ليفربول لاكتساح أتالانتا بخماسية مذلة-

اكتسح ليفربول مضيفه أتالانتا بخماسية بلا هوادة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “غيويس”، في إطار منافسات المرحلة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا، ليضع أحمر الميرسيسايد قدما في المراحل الإقصائية، بالانفراد بصدارة مجموعته الرابعة بالعلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات.

احتاج بطل البريميرليغ 17 دقيقة فقط لاستكشاف مرمى الحارس ماركو سبورتيلو، بتمريرة من ألكسندر أرنولد في عمق الدفاع، على إثرها انفرد بالشاب البرتغالي دييغو غوتا بالحارس وجها لوجه، ليغالطه بتسديدة ساقطة سكنت الشباك، قبل أن يضيف بنفسه ثاني الأهداف، بتسديدة قوية بالقدم اليمنى، حاول معها الحارس لكن دون جدوى.

وبعد سلسلة من الفرص الضائعة من قبل رجال المدرب جاسبريني، أبرزهم تسديدة زاباتا التي ارتدت من العارضة، جاء الدور على محمد صلاح ليعاقب ثالث الكالتشيو الموسم الماضي، بالضربة القاضية الثالثة، عن طريق هجمة مرتدة قادها بنفسه من منتصف ملعبه، إلى أن اقتحم مربع العمليات، ليطلق تصويبة قوية عجز معها الحارس المغلوب على أرضه.

وواصل أبو مكة تألقه، بوضع الكرة على طبق من فضة أمام ساديو ماني، ليضيف رابع أهداف الريدز بنفس الكيفية التي سجل منها غوتا الهدف الأول، وتبعه نجم المباراة الأول غوتا، بتسجيل هدفه الثالث الهاتريك، بعد مراوغة رائعة للحارس، أكملها بإيداع الكرة بسهولة في الشباك.

وذاد الحارس البرازيلي أليسون بكير عن مرماه بكل بسالة، بمنع أتالانتا من تسجيل ما لا يقل عن هدفين محققين بنسبة 100%، فيما أهدار سلاح فرصة انفراد أخرى، لإضافة هدفه الثاني والسادس للفريق، لتنتهي بعد ذلك المباراة بفوز كتيبة يورغن كلوب بخمسة أهداف نظيفة.

بهذه النتيجة، يكون ليفربول قد رفع رصيده إلى تسع نقاط، ليعزز مكانه في صدارة المجموعة، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه أياكس أمستردام وأتالانتا، بينما يقبع ميتيلاند الدنماركي في المركز الأخير بلا نقاط.

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