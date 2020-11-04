مارادونا يخضع لجراحة بسبب إصابته بنزيف في المخ

يخضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا لعملية جراحية بسبب تعرضه لنزيف في المخ، بحسب ما قال طبيبه الخاص اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور ليوبولدو لوكي لمحطة “تي واي سي سبورت” التلفزيونية “إنه ورم دموي تحت الجافية، الجراحة إجراء روتيني”.

وبحسب لوكي، فإن مارادونا يعاني من تجمع دموي بين المخ والغشاء وسيتم نقله إلى مستشفى في اوليفوس شمال بوينس آيرس من أجل الخضوع للجراحة.

ونقل مارادونا الفائز بلقب كأس العالم 1986 إلى مستشفى ايبنسا في لا بلاتا، مساء أمس الإثنين، بعد ثلاثة أيام من احتفاله بعيد ميلاده الستين.

وأوضح الطبيب ليوبولدو “الأمر كان مؤثرا، كان هذا الأسبوع صعبا بعض الشيء بالنسبة له، كان تحت ضغط كبير، هذا الأمر أثر عليه ذهنيا”.

وتلقى مارادونا المساعدة من شخصين مرافقين له عندما ظهر يوم الجمعة مع الفريق الذي يدربه، خيمناسيا اي ايسجريما، خلال مراسم تهنئته وتقديمه.