الإعلام الحكومي يهنئ السماك والغصين بالمناصب الجديدة

غزة- الرأي

أجرى المكتب الإعلامي الحكومي – وزارة الإعلام، عدداً من الزيارات الحكومية للتهنئة بتولي الكفاءات الحكومية مناصب جديدة.

حيث زار وفد الوزارة كلا من موسى السماك لتهنئته بعد تكليفه بمنصب نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، والمهندس إيهاب الغصين لتهنئته بعد تكليفه وكيلا لوزارة العمل.



وقد ضم وفد وزارة الإعلام كلا من: الأستاذ سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، ود. تيسير محيسن مستشار وزارة الاعلام للشؤون الخارجية، ودكتور مؤمن الواحد مدير إذاعة الرأي الحكومية، وإسماعيل الثوابتة مدير وكالة الرأي الفلسطينية، ومحمد حبيب مدير وحدة تنسيق الوزارات، ورامي الغرباوي مدير الشؤون الإدارية والمالية، وأحمد رزقة مدير دائرة التراخيص، ومحمود الفرا مسئول دائرة العلاقات العامة.



وتخلل كلا الزيارتين النقاش حول سبل التعاون المشترك من أجل النهوض بالعمل الحكومي من جهة، والوصول لأداء أفضل يلبي رغبات المجتمع من جهة أخرى.

وأكد الطرفان على أهمية دور الإعلام في إيصال الرسالة بوضوح ودون مواربة وعمله كحلقة وصل ما بين المؤسسات الحكومية وتوضيح طبيعة عملها وما بين حاجة الجمهور ورغباته للوصول لحالة التكامل المرجوة.



وأكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن الإعلام الحكومي لا يأل جهدا في بذل كامل استعداده وتوفيل كل امكانياته في تسهيل عمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية عامة ووزارة العمل خاصة.