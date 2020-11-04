زراعة خانيونس تعقد تدريباً لمربي الدواجن حول مشروع الطاقة الشمسية

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية زراعة خانيونس بالتعاون مع منظمة" الفاو" ورشة تدريبية في قاعة التدريب بمقر المديرية لمربي الدواجن (لاحم- بياض - حبش) والمستفيدين من مشروع أنظمة الطاقة الشمسية والبالغ عددهم (27) مستفيد.



واستهدف المشروع مناطق عبسان الكبيرة وحي المنارة والنصر .



ورحب م حسام أبوسعدة مدير المديرية في بداية الورشة بالحضور، مؤكداً على دور وزارة الزراعة في حماية ودعم مربي قطاع الثروة الحيوانية من خلال المراقبة على مدخلات الإنتاج من البيض و الاعلاف، وحث المؤسسات والجمعيات وتوجيهم الى دعم قطاع الثروة الحيوانية.



بدوره قدم م. أسعد ابوطعيمه شرحا وافياً حول إدارة مزارع الدواجن وشمل التدريب عدة محاور أهمها إجراءات الأمن الحيوي للمزارع والتحضين المناسب للصوص

وأسباب تفاوت اوزان الدجاج وبرنامج صحي ووقائي وبرامج الإضاءة في المزارع والتأكيد على استلام ارساليات الصوص والعلف وجودة الاعلاف وتخزينها

والاستعداد لموسم الشتاء والوقاية من موجات البرد .



وفي نهاية التدريب تم التأكيد على الحفاظ على أنظمة الطاقة الشمسية داخل مزارع الدواجن.

