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بالتعاون مع " الفاو"

زراعة خانيونس تعقد تدريباً لمربي الدواجن حول مشروع الطاقة الشمسية

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:37

زراعة خانيونس تعقد تدريباً لمربي الدواجن المستفيدين من مشروع الطاقة الشمسية
زراعة خانيونس تعقد تدريباً لمربي الدواجن المستفيدين من مشروع الطاقة الشمسية

خان يونس- الرأي

نفذت مديرية زراعة خانيونس بالتعاون مع منظمة" الفاو" ورشة تدريبية في قاعة التدريب بمقر المديرية لمربي الدواجن (لاحم- بياض - حبش) والمستفيدين من مشروع أنظمة الطاقة الشمسية والبالغ عددهم (27) مستفيد.


واستهدف المشروع مناطق عبسان الكبيرة وحي المنارة والنصر .


ورحب م حسام أبوسعدة مدير المديرية في بداية الورشة بالحضور، مؤكداً على دور وزارة الزراعة في حماية ودعم مربي قطاع الثروة الحيوانية من خلال المراقبة على مدخلات الإنتاج من البيض و الاعلاف، وحث المؤسسات والجمعيات وتوجيهم الى دعم قطاع الثروة الحيوانية.


بدوره قدم م. أسعد ابوطعيمه شرحا وافياً حول إدارة مزارع الدواجن وشمل التدريب عدة محاور أهمها إجراءات الأمن الحيوي للمزارع والتحضين المناسب للصوص
وأسباب تفاوت اوزان الدجاج وبرنامج صحي ووقائي وبرامج الإضاءة في المزارع والتأكيد على استلام ارساليات الصوص والعلف وجودة الاعلاف وتخزينها
والاستعداد لموسم الشتاء والوقاية من موجات البرد .


وفي نهاية التدريب تم التأكيد على الحفاظ على أنظمة الطاقة الشمسية داخل مزارع الدواجن.
 

زراعة خانيونس تعقد تدريباً لمربي الدواجن المستفيدين من مشروع الطاقة الشمسية 123605395_3502384779840917_5859496031134318280_o 123763921_3502384449840950_4402845902682301475_n 123553851_3502384356507626_6980008333127418592_n
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