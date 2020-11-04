بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة

غزة- الرأي

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح الأربعاء، صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة عبر فروع بنك البريد وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إن صرف المنحة سيستمر حتى الخميس المقبل 12 نوفمبر بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية لـ100 ألف أسرة مستورة ومتعففة، بواقع 100$ لكل عائلة.

وأكد العمادي أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.