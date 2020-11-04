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وزارة العمل تستأنف الدراسة في مراكز التدريب المهني

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:41

وزارة العمل تستأنف الدراسة في مراكز التدريب المهني
وزارة العمل تستأنف الدراسة في مراكز التدريب المهني

غزة- الرأي

أعلنت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني، أمس الثلاثاء، عن انطلاق الدراسة واستئنافها في مراكز التدريب المهني الحكومية والأهلية والخاصة.


وقال عبد الله كلاب مدير عام مراكز التدريب المهني، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز تدريب مهني رفح:" نعلن عن انطلاق العام التدريبي الجديد 2020-2021، واستقبال الطلبة المقبولين في المراكز المهنية في جميع محافظات القطاع".


وأضاف:" كما ونعلن عن انطلاق العام الجديد في المراكز الأهلية والخاصة المرخصة من الوزارة، شريطة الإلتزام الكامل بإجراءات السلامة، وفقًا لدليل التعايش مع فايروس كورونا".


وأردف:" قررت الوزارة بدء العام الجديد بعد استنادها إلى الدليل المرجعي لإجراءات التعايش مع فايروس كورونا، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة وتحديدًا وزارتي الصحة والداخلية".


وأكد كلاب أن الوزارة اتخذت كافة إجراءات الوقاية لضمان سلامة العاملين والطلبة في المراكز، وشملت تعقيم المراكز وصيانة المرافق الصحفية فيها وتوفير ما يلزم من أجهزة قياس الحرارة والكمامات والمعقمات وتوفير مطبوعات إرشادية وتوعوية بإجراءات الوقاية والسلامة داخل الأقسام المهنية.


وأوضح كلاب أنه تم تحديد العدد الأقصى لعدد المتدربين في كل قسم مهني بـ 20 متدرب، تم تقسيمهم إلى شعبتين، كل شعبة تضم 10 متدربين، دوامهم لثلاثة أيام أسبوعيا.


ونوّه كلاب إلى أنه تم تشكيل لجنة طوارئ داخل الوزارة للمتابعة المستمرة للالتزام بأقصى درجات الوقاية والسلامة من فايروس كورونا.


وأشار كلاب إلى أن المراكز تستقبل سنويًا ما يزيد عن 700 طالب وطالبة، منتسبين إلى 23 تخصصًا مهنيًا، و 38 شعبية مهنية تلامس حاجة سوق العمل.


ودعا كلاب " الشركاء من المؤسسات الدولية لدعم هذا القطاع المهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية والحد من نسب البطالة المرتفعة في قطاع غزة"
 

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