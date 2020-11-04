الشرطة تعزيز تعاونها مع وزارة الحكم المحلي

غزة- الرأي

زار وفد من قيادة الشرطة، وزارة الحكم المحلي بهدف توطيد العلاقات، وتأكيدًا على التعاون القائم بين الوزارة والشرطة.

وضم والوفد ا، مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح, ومساعديه وعدداً من مدراء الإدارات المركزية في جهاز الشرطة .

ورحب م. أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي بالحضور، وأكد على أهمية التعاون الكامل والتنسيق الدائم بين الشرطة والهيئات المحلية، لان الشرطة بصفتها الراعية لأمن وأمان المواطن، وصمام الأمان للمحافظة على الاستقرار وضبط النظام والقانون.

وأشار إلى أن الحكم المحلي يقدر دور الشرطة كجهة تنفيذية تساعد البلديات في جهودها الرامية للمحافظة على مقدراتها ومكتسباتها لتطبيق لأنظمة والقوانين.

وأوضح اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة الفلسطينية، أن المرحلة الحالية تشهد تعاوناً وثيقاً بين الهيئات المحلية وشرطة البلديات تضمن القضاء على جميع أوجه وأشكال خرق أنظمة وقوانين البلديات.

وقال: إن هذه الزياره وقادة الشرطة تمثل حلقة جديدة وواعدة لرغبة قيادة الشرطة في التعاون مع جميع المؤسسات التي ترعى شؤون الوطن والمواطن، وفي مقدمتها البلديات، التي ترعى شؤون السكان.